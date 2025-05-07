加拿大總理訪美與特朗普“禮貌交火”

5月6日，美國總統特朗普（中）在華盛頓白宮迎接到訪的加拿大總理卡尼。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月7日電／據新華社報導，美國總統特朗普6日在白宮會見到訪的加拿大總理卡尼，雙方在一起會見記者時圍繞“吞並加拿大”、關稅等話題“禮貌交火”。



特朗普在回答記者提問時稱，如果加拿大成為美國的第51個州，將是一場“美妙的婚姻”，卡尼立即回懟“加拿大永遠都是非賣品”，特朗普則回應“永遠不要說永遠”。



談到關稅問題時，卡尼提醒特朗普“加拿大是美國的最大客戶”，特朗普則稱美國“不需要加拿大汽車、鋼鐵”“美國沒有理由補貼加拿大”，同時堅稱不會豁免加拿大產品關稅。



卡尼領導的自由黨4月28日在加拿大聯邦眾議院選舉中獲勝，卡尼繼續出任總理。他在勝選演講中說，“美國覬覦我們的土地、資源、水源，甚至我們的國家”，特朗普“正試圖擊垮我們，讓美國占有我們。但這永遠都不會發生”。



特朗普多次公開提出“吞並加拿大”的想法，並表示願意通過“經濟力量”實現這一目的。美媒援引白宮官員的話說，特朗普的這一說法是“認真的”。在卡尼到訪前，特朗普在社交媒體上發文稱，“為什麼美國每年要補貼加拿大2000億美元，外加免費軍事保護和許多其他援助？我們不需要他們的汽車，不需要他們的能源，不需要他們的木材，我們什麼都不需要”，“他們什麼都離不開我們！”