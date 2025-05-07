澳門金融機構發行上市債券規模破9千億

中評社北京5月7日電／據新華社報導，記者6日從中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（簡稱“MOX”）獲悉，截至今年4月30日，MOX發行上市債券總規模已達9092.53億元（澳門元，下同）。其中，以人民幣計價的債券發行上市規模約3775.04億元，綠色債券發行上市規模約1583.89億元，盧澳一站式債券上市規模約313.51億元。



今年以來，內地經濟呈現穩步回升、高質量向新向優的發展格局，財政政策持續發力，帶動中資離岸債市場供給復甦，為澳門債券市場發展注入強勁動力。截至4月30日，MOX債券上市業務同比增長25.7%；上市規模同比增長97.7%，業務增速及市場占有率均表現亮眼。



當前，世界經濟面臨重大挑戰，也為澳門債券市場發展帶來深刻影響。澳門特區政府2025年財政年度施政報告中，將“培育壯大債券市場”明確列為加快發展現代金融業的重點工作方向，為澳門債券市場的未來發展提振信心。



公司表示，立足當下戰略機遇期，將緊扣特區政府政策導向與區域金融協同趨勢，以債券市場創新與跨境互聯為抓手，在夯實澳門本土債市生態的基礎上，深度對接內地離岸債市場發展，進一步深化與中央國債登記結算有限責任公司、跨境銀行間支付清算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、澳門中央證券托管結算一人有限公司、盧森堡證券交易所等機構的業務聯動，打造兼具區域特色與國際競爭力的債券交易平台，推動澳門債券市場從“規模增長”向“質量躍升”轉型，以金融活水澆灌多元產業，進一步為澳門經濟適度多元發展提供金融動能。



中華（澳門）金融資產交易股份有限公司於2018年12月在澳門揭牌，這是澳門首家提供債券登記、托管、交易及結算等業務的金融機構，填補了澳門直接融資渠道的空白，在澳門搭建起債券公開發行及非公開發行的金融交易平台。