默茨經兩輪投票當選德國總理

5月6日，在德國首都柏林的國會大廈，默茨（左）宣誓就職。（圖源：新華社） 中評社北京5月7日電／據新華社報導，當地時間6日下午，德國聯邦議院進行了總理選舉第二輪投票。最終，德國聯盟黨總理候選人弗裡德里希·默茨在第二輪投票中獲得325票，超過當選所需的316票，當選新任德國總理。



按德國《基本法》規定，默茨及其內閣成員還需接受德國聯邦總統施泰因邁爾頒發的任命證書，隨後在聯邦議院宣誓就職。



德國新選舉法規定，新一屆德國聯邦議院議席為630個。目前，默茨所在的基督教民主聯盟與姊妹黨基督教社會聯盟組成的德國聯盟黨占據208個席位，德國社會民主黨占據120個席位，兩黨5日簽署聯合執政協議。因聯盟黨在聯邦議院擁有最多席位，在6日上午舉行的第一輪投票中，默茨按慣例被提名為總理候選人。但由於其在第一輪投票中只獲得310張贊成票，未能達到當選總理所需的316票。



根據德國《基本法》，如果總理候選人未能當選，聯邦議院可在14天內投票選舉總理，參選人需獲得過半數議員支持。第一輪投票後，聯邦議院各黨團領導人就第二輪投票日期進行磋商，決定於6日下午舉行第二輪總理選舉投票。



默茨1955年出生在德國北萊茵威斯特法倫州，法學專業畢業，1985年至1986年在德國薩爾州首府薩爾布呂肯任地方法院法官。此後，他曾任歐洲議會議員、德國聯邦議院議員、德國聯盟黨聯邦議院黨團主席，2009年後暫別政壇。2018年，時任德國總理默克爾宣布不再尋求連任後，默茨宣布重返政壇。經過三次競選嘗試，他2022年2月起擔任基民盟黨主席兼聯盟黨聯邦議院黨團主席。