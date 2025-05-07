當選德國總理的默茨將面臨怎樣執政局面？

中評社北京5月7日電／據新華社報導，在6日舉行的德國聯邦議院（議會下院）總理選舉投票中，德國聯盟黨總理候選人弗裡德里希·默茨經過第一輪“落選”後，最終在當天第二輪投票中獲得325票，成功當選新任德國總理。選舉過程如何？默茨是誰？上任後他將面臨怎樣的執政局面？



當選經歷“過山車”



在今年2月舉行的第21屆德國聯邦議院選舉中，由基督教民主聯盟（基民盟）與姊妹黨基督教社會聯盟（基社盟）組成的德國聯盟黨得票率28.6%，領先其他政黨，成為議會第一大黨。德國聯邦總統施泰因邁爾隨後根據各政黨議席分布，提名贏得最多席位的政黨領導人作為總理候選人。默茨以基民盟領導人身份成為德國聯盟黨總理候選人。



3月8日，德國聯盟黨與議會得票率第三的社會民主黨（社民黨）就組建聯合政府達成初步協議，並開啟組閣談判。經過多輪圍繞移民政策、稅收、養老金等問題展開的談判後，兩黨5月5日正式簽署聯合執政協議。



6日上午，德國聯邦議院召開全體會議選舉新總理。根據德國新選舉法，德國聯邦議院議席為630個，其中，聯盟黨占據208個席位，社民黨占據120個席位。若默茨能夠獲得所需的316票（即“總理多數票”），他將被總統任命為總理。但在第一輪投票中，默茨獲得310票，未能成功當選，成為德國歷史上首位在議院總理選舉第一輪投票中未能成功當選的總理候選人。



根據德國《基本法》，如果總理候選人未能當選，聯邦議院可在14天內投票選舉總理，參選人需獲得過半數議員支持。第一輪投票後，聯邦議院各黨團領導人就第二輪投票日期進行磋商，決定於6日下午舉行第二輪總理選舉投票。



執政路線更保守



在接受施泰因邁爾的總理任命後，默茨於當地時間6日下午在德國聯邦議院正式宣誓就職。