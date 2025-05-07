特朗普拿宗教開玩笑有失風範

中評社北京5月7日電／據大公報報導，正當全球14億天主教徒在深切哀悼羅馬天主教教宗方濟各逝世時，美國總統特朗普竟在這莊嚴肅穆的時刻，利用人工智能（AI）生成一張自己穿著教宗白袍、戴著主教冠的圖片，並授權在白宮的X平台官方賬號上轉載。這種視宗教為取樂工具的行為，不僅無視宗教的神聖及信徒的情感，更是在挑戰道德底線，令人憤怒。



特朗普本人及其支持者或許會將之當作幽默之舉，特朗普甚至會視之為政治表演，但這卻暴露了他的無知。宗教信仰向來是信徒內心最深處的依靠和寄托。當宗教領袖逝世之際，信徒需要時間和空間去悼念之際。作為美國總統，特朗普沒有恰如其分地對教宗方濟各逝世表達哀悼，反而在這極敏感的時刻，將自己假扮成“教宗”。面對外界批評時，特朗普聲稱自己“毫不知情”，甚至回應語帶輕佻說：“他們只是開不起玩笑。”這種令人無法容忍的自我膨脹與狂妄自大，定必被世人所唾棄。



宗教是一種超越世俗的力量，它承載著人類的價值觀與精神追求。無論是基督教、佛教還是其他宗教，其核心教義都在人性、尊重與愛之上，而這些價值正是社會穩定與和諧的基石。以史為鑒，將宗教被視為兒戲，不尊重別人的宗教，後果隨時不堪設想。2015年，法國發生針對《查理周刊》的恐怖襲擊，釀成12人死亡、11人受傷。事件起因是周刊多次刊登諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，更一直無視伊斯蘭教徒的不滿，兩名極端分子最終向周刊總部發動恐襲。這場震驚全球的恐襲發出令人警醒的警告，宗教議題是高度敏感，不能被隨意拿來開玩笑或挑釁。



雖然我們應堅守言論自由的價值，但自由並不意味著可以肆意踐踏他人的信仰。時任德國總理默克爾在事件發生後，強調言論自由與宗教自由的重要性。與此相比，特朗普在教宗與世長辭的時刻卻透過生成式AI將自己假扮成“教宗”，顯然是在模糊宗教的莊嚴性，並將宗教視為一種政治表演的工具。這種極不成熟的行徑雖然沒有引發大型的抗議示威，但卻無疑是對全球14億天主教信徒發出挑釁。有美國天主教領袖指出，該圖像可能會被解讀為對信仰的嘲弄。