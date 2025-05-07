美國3月貿易逆差巨大　農產品出口嚴重下滑

中評社北京5月7日電／據央視新聞報導，當地時間5月6日，據美國經濟分析局和美國人口普查局公布的數據顯示，美國2025年3月國際貿易逆差為1405億美元，高於2月份的1232億美元。3月份的出口額為2785億美元，進口額為4190億美元。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，由於船運商削減全球製造業合作夥伴的訂單，美國進口量迅速下降，如今已蔓延至全美範圍的出口下滑。其中大豆、玉米和牛肉等農產品受到的衝擊最為嚴重。



據貿易追蹤機構Vizion的最新數據，自1月份以來，美國對全球的出口下滑已蔓延至大多數美國港口。港口數據顯示，美國農業部門缺乏將產品運往全球市場的能力。俄勒岡港出口量下降51%，大型農產品出口港塔科馬港出口量下降了28%。Vizion戰略業務發展副總裁本·特雷西（Ben Tracy）表示，幾乎所有美國出口都受到了衝擊。



另據路透社報導，由於企業在關稅措施生效前增加商品進口，美國3月貿易逆差飈升至歷史新高。關稅措施導致美國第一季度GDP三年來首次出現負增長。



經濟學家警告稱，由於其他國家抵制美國商品和旅行，進口補貼帶來的提振可能會被出口下降所抵消。赴美遊客數量有所減少，尤其是來自加拿大的遊客。