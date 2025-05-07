央行推出措施　支持穩市場穩預期

中評社北京5月7日電／據大公文匯網報導，在今天舉行的國新辦新聞發布會上，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會負責人介紹“一攬子金融政策支持穩市場穩預期”有關情況，並答記者問。



據介紹，中國人民銀行推出三大類、十項措施。



一是數量型政策，通過降準等措施，加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕。



二是價格型政策，下調政策利率，降低結構性貨幣政策工具利率，同時調降公積金貸款利率。



三是結構型政策，創設並加力實施結構性貨幣政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金融等領域。



1.降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元（人民幣，下同）。



2.完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%調降至0%。



3.下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購操作利率從目前的1.5%調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約0.1個百分點。



4.下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括：各類專項結構性工具利率、支農支小再貸款利率，均從目前的1.75%降至1.5%；抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至2%。