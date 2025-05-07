調查：40%家庭共用毛巾　增傳染“疣”風險

中評社香港5月7日電／與家人共用毛巾，隨時傳染皮膚病毒“疣”。有機構於今年1至2月期間進行“港人衛生意識及皮膚健康調查”，以網上問卷形式成功訪問621位受訪者，調查結果顯示，有50%的受訪者會在公共場所使用公共毛巾，44%會在公共場所赤腳運動，40%會與家人共用毛巾、抹手巾、化妝粉撲、剃須刀、指甲鉗及拖鞋等私人物品，33%有傷口未會貼上膠布覆蓋，有24%的受訪者會在外試用護膚品及化妝品等。專家警告，這些行為可能導致細菌感染並傳染疣至他人。



大公報報導，疣是由過濾性病毒人類乳頭瘤病毒（HPV）感染而引起的皮膚病症。儘管高達94%的受訪者聽過“疣”，惟有33%的受訪者未知道疣具有傳染性。部分受訪者更誤將疣混淆為其他皮膚問題，如雞眼（46%）、細菌感染及發炎（34%）、瘜肉／肉痣（23%）、癦痣（13%）、油脂粒（6%）等。機構提醒市民，誤解病情可能導致延誤治療，增加交叉感染風險。



醫生何嘉謙表示：“HPV喜歡溫暖潮濕的環境，透過接觸患者皮膚或帶有病毒的物品傳播。與家人共用個人衛生用品或於公共場所接觸或使用共用物品，均會增加感染風險。”遇上皮膚問題，非專業人士未必能正確判斷是否生疣或是其他皮膚情況，何嘉謙建議應及早求醫，對症下藥。



此外，為了保障自己及家人的健康，應特別注意個人衛生，接觸公共物件後，應注意清潔雙手，不要與人共用貼身個人物品，均可減低患上疣的機會。