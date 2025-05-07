哈爾濱：“四季長紅”的流量密碼

哈爾濱正將“網紅”標籤轉化為“長紅”實力，圖為在索菲亞教堂前正在旅拍的遊客。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京5月7日電／據大公文匯網報導，2025年五一假期，哈爾濱再次以“春花爛漫”與“冰雪餘韻”交織的獨特魅力，吸引全國遊客奔赴這場“沒有淡季的約會”。這座曾以冰雪經濟“一夜爆紅”的北國冰城，正通過文旅資源深度開發、基礎設施迭代升級與全民寵客模式的持續創新，將“網紅”標籤轉化為“長紅”實力。



經大數據測算，上榜“五一”假期國內十大熱門旅遊目的地的哈爾濱，“五一”期間，全市累計接待遊客712.9萬人次、旅遊總花費72.6億元，分別同比增長14.3%、14.6%。其中，接待省外遊客116.7萬人次，佔接待遊客總量16.4%，同比增長26.8%；接待省內遊客596.2萬人次，佔接待遊客總量83.6%，同比增長12.1%。



從“冰雪IP”到“四季狂歡”



在“五一”假期哈爾濱極地公園接待遊客超過10萬人次，單日遊客接待量突破3萬人次，成為假期中最受矚目的旅遊打卡地之一。哈爾濱極地公園在“五一”期間推出了多項升級和新增的精彩活動，包括世界首創的極地白鯨水下表演“海心同吻”、海獅海象脫口秀、3D全息光影海豚秀、冰川極光秀、水舞秀、鰩魚秀和企鵝科普秀等，吸引了大量遊客前來觀看。



“當白鯨與表演者在水幕中拚出‘愛心’圖案時，當時全場遊客突然靜了下來，感覺太神奇了。”來自上海的遊客張女士，在哈爾濱極地公園“海心同吻”世界首演現場激動地說。這場融合水下芭蕾、全息投影與聲光特效的表演，不僅是科技與藝術的碰撞，更讓人親身體驗到感到哈爾濱文旅的“內容為王”。



在哈爾濱冰雪大世界“箏舞藍天·冰雪奇緣”首屆風箏節現場，廣東遊客李女士一家正舉著“淘學企鵝”造型的風箏拍照。“以前以為哈爾濱衹有冬天好玩，沒想到春天還有這麼多驚喜。”冰雪大世界運營方透露，通過“四季常青”策略，園區冬季營收佔比已從90%降至60%，夏季新增的哈爾濱國際啤酒節、國潮美食嘉年華等項目，使淡季日均客流量突破1.2萬人次。