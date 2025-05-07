美軍再次發生航母艦載戰機墜海事件

中評社北京5月7日電／據新華社報導，美國媒體6日引用官方人士的話說，當日有一架從“哈裡·杜魯門”號航母上起飛的F／A－18“超級大黃蜂”艦載戰鬥機墜入紅海，這是美海軍一周多時間內在紅海發生的第二起此類事件。