精耕細作，黑土層厚度逐年增加

圖為韓立光駕駛播種機播撒玉米種子。（圖片來源：人民網） 中評社北京5月7日電／據人民網報導，吉林省鬆原市乾安縣，沉寂了一冬的黑土地上，隆隆機聲打破寧靜，種箱里一粒粒玉米種子等距播撒，一根根滴灌管也淺埋進土層。



“春耕時農機跑一趟，種子和滴灌管就全埋好了。”農機手韓立光駕著熟悉的氣吸式播種機穿梭在田壟間。



幾年前，聽說流轉土地可以按產量結算費用，他把土地流轉給大遐畜牧場，自己也到畜牧場工作，學習駕駛大型農機。



畜牧場要推廣水肥一體化技術，把肥料溶解在水中，通過滴灌管適時適量灌溉和施肥，種地“老把式”韓立光有些犯嘀咕：“水是水，肥是肥，過去咱種地都‘一炮轟’，一次性把底肥給夠。”



“老韓，這可是新技術。”大遐畜牧場農業綜合開發有限公司總經理劉啟雷耐心解釋，“有了這門技術，玉米在生長過程中‘餓了’‘渴了’，都能及時補上。”



似懂非懂地點點頭，老韓心里還是疑惑：“原理咱不太懂，能不能增產才是關鍵。”



“老韓，隔壁贊字鄉做過試驗，用上新技術後產量高不少，況且咱們還有省農科院的專家指導呢。”劉啟雷與韓立光約定，秋收時以產量見分曉，“你就安心開好農機，秋收時再看！”



高低不平的土地被整合成連片的良田，黑土地里埋上管道，韓立光駕駛著播種機在這片既熟悉又有些陌生的土地上開始耕種。當年秋收，使用水肥一體化技術的地塊，平均畝產從過去的1200斤提高到1600斤，增產幅度超過30%。



玉米增產，老韓服氣了：“比自個兒種地強多了！現在，種地成了精細活。”增產又增收的韓立光，逢人就誇新技術。