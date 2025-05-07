美國政府對哈佛再下手

這是4月15日在美國哈佛大學校園的一處大門。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月7日電／據新華社報導，近期，特朗普政府與哈佛等美國高校之間齟齬不斷。美國教育部5日稱，哈佛大學未能按照此前聯邦政府提出的要求進行改革，聯邦政府將不再對其提供新的資助。



哈佛：將繼續反對政府“過度干預”



美國教育部長琳達·麥克馬洪5日晚在社交媒體平台X上發布一封寫給哈佛大學校長艾倫·M·加伯的信。她在信中說，哈佛大學“系統性”違反聯邦法律，“嘲弄”了美國高等教育體系。她指責哈佛大學被左派人士運營，成為“一個黨派的政治倡導組織”。



麥克馬洪說，哈佛邀請“參與暴力行為、對美國表現出蔑視”的外國學生到校園裡來。她還指出，哈佛財務狀況不佳、管理不善。



麥克馬洪說，此前聯邦政府要求哈佛進行“符合常識的改革”，政府的優先事項並未改變。這封信意味著哈佛大學不會再獲得新的聯邦資助，哈佛可以成為一所完全依賴私立資金的機構，仰仗其龐大的捐贈基金運營並從眾多富裕校友那裡籌集資金。



哈佛大學方面回應說，政府對哈佛大學的要求將對學校形成“前所未有且不正當的控制”。哈佛大學一名發言人說：“哈佛大學將繼續反對政府的非法過度干預，這些干預行為旨在扼殺讓美國人更安全、更有保障的研究和創新。”



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