“期待黎中音樂人開展更多交流對話”

希巴·卡瓦斯在指揮中。受訪者供圖（圖片來源：人民網） 中評社北京5月7日電／據人民日報報導，“音樂是美的藝術。中國援建黎巴嫩國家高等音樂學院，體現了中方對藝術和黎中友好的重視。”近日，黎巴嫩國家高等音樂學院院長希巴·卡瓦斯在接受人民網記者專訪時表示，中國援黎國家高等音樂學院項目象徵著兩國友好交往，期待未來加強音樂和文化領域的交流對話。



希巴·卡瓦斯是黎巴嫩知名指揮家、作曲家和歌唱家，她曾在黎巴嫩、意大利、荷蘭、法國等地求學，涉獵廣泛。希巴·卡瓦斯還創造了阿拉伯歌劇形式並致力於大眾普及。2020年，希巴·卡瓦斯出任經營遭遇困難的黎國家高等音樂學院院長。在她領導下，音樂學院工作逐步步入正軌。



希巴·卡瓦斯表示，黎巴嫩政府都高度重視文化藝術，音樂學院可望獲得更多資金支持，從而能系統開展音樂外交和音樂經濟活動。“思想和創造是我們的財富。音樂需要才華、教育、耐心、韌性等一系列特質才能實現。如果我們失去一位音樂家，可能需要30年才能找到替代者。”她認為，黎巴嫩經濟社會仍處在艱難重建過程中，音樂學院和文化中心等設施有助於為黎巴嫩樹立更客觀親和的形象。



中國援黎國家高等音樂學院項目位於黎首都貝魯特，是中國政府援助黎巴嫩的第一個成套項目。項目總占地面積約26588平方米，主要建設內容包括一座可容納1200人的音樂廳和600人音樂學院綜合教學樓（包含350座的小音樂廳）及其附屬設施。據介紹，項目在設計上提取海洋、氣泡、沙灘、音樂等元素，以“音樂與海的樂章”為理念，實現理念與建築的深度融合。項目建成後將成為黎方第一個完備的音樂學院及大型音樂廳，為黎國開展音樂藝術教育、開展國際文化交流提供先進的場所、設備。據項目承建方中國建築相關人士介紹，項目於2020年開工，至今已完成約82%。由於黎以戰爭的影響，項目還在復工評估中。