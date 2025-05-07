年輕一代：青睞老品牌　愛上“新國潮”

中評社北京5月7日電／據人民日報海外版報導，北京稻香村零號店門前排起長隊，大白兔雪糕喚醒Z世代（泛指95後群體）的童年回憶，瑞蚨祥“新中式”旗袍成為年輕人新寵……眼下，曾被視為“爸媽輩專屬”的老國貨品牌，正以全新姿態“圈粉”年輕一代，掀起國潮消費新浪潮。



在鞏固產品品質的基礎上，一批傳統老國貨聚焦年輕化、時尚化新趨勢，應用新技術、新材料、新創意，加快融合創新，吸引更多年輕人消費。《2024抖音老字號年度數據報告》顯示，90後已是購買老字號最多的群體，00後下單量增長最快，同比增速達95%。



業內人士分析，老國貨既富含“老”的韵味，又懷揣“新”的動能，成為青年消費趨勢變遷的推動者與受益者。



“國貨熱”背後——



為“文化認同感”埋單



近些年，“國貨熱”在各個消費領域興起，從美妝護膚、服裝飾品到餐飲零食……老國貨品牌受到越來越多年輕人青睞。



青年群體為何會愛上老國貨？相關調查發現，其高性價比是年輕人看重的因素之一。



“我最近買了3包白玉霜、2包珍珠霜和1盒雪花膏面霜，這些單價不到10元的國貨，性價比都挺高。”在浙江省杭州市上大學的00後肖佳璐，最近入手了不少老牌國貨化妝品，“過去，我可能會認為這些產品都是媽媽輩，甚至是奶奶輩年輕時使用的，但最近在小紅書看到很多博主推薦，就抱著好奇心選購了一些，用了之後感覺還挺驚喜的，打算推薦給身邊的同學和朋友。”