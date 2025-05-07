俄烏交換205名被俘人員

中評社北京5月7日電／據央視新聞報導，當地時間5月6日，俄羅斯國防部通報稱，俄羅斯與烏克蘭交換了205名被俘人員。



俄方被俘人員目前已抵達白俄羅斯，將在白俄羅斯獲得必要的心理和醫療援助，並與親屬取得聯絡。



烏克蘭總統澤連斯基當天稍晚時也在其官方社交平台上發文稱，當天205名被俘的烏軍士兵回到烏克蘭。



據悉，阿聯酋為此次交換戰俘提供了人道主義調解援助。