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俄烏交換205名被俘人員
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2025-05-07 13:20:28
中評社北京5月7日電／據央視新聞報導，當地時間5月6日，俄羅斯國防部通報稱，俄羅斯與烏克蘭交換了205名被俘人員。
俄方被俘人員目前已抵達白俄羅斯，將在白俄羅斯獲得必要的心理和醫療援助，並與親屬取得聯絡。
烏克蘭總統澤連斯基當天稍晚時也在其官方社交平台上發文稱，當天205名被俘的烏軍士兵回到烏克蘭。
據悉，阿聯酋為此次交換戰俘提供了人道主義調解援助。
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