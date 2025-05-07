糧油生產實現較好開局

中評社北京5月7日電／據經濟日報報導，今年的《政府工作報告》明確提出“糧食產量1.4萬億斤左右”預期目標。“我們將緊盯這個目標，環環緊扣抓好春管春耕，打牢夏糧和全年糧食豐收基礎。”農業農村部總農藝師、種植業管理司司長潘文博說。



今年糧油生產開局較好。據農業農村部農情調度，冬小麥面積保持穩定，拔節期一二類苗比例91.2%，與上年相當、好於常年；冬油菜面積穩中有增，長勢好於上年和常年。春耕春播進展總體順利，全國春播糧食已完成近二成，進度同比略快。



夏收糧油是全年糧油生產的第一仗，事關全年糧食生產大局。當前，北方冬小麥孕穗抽穗，長江中下游抽穗揚花，西南地區已經開始灌漿，冬油菜陸續灌漿成熟。潘文博告訴記者：“總體來說，今年夏收糧油生產形勢還是不錯的，豐收有了好的基礎，呈現‘一穩一好’的特點。”



面積穩，預計今年冬小麥面積3.4億畝、基本保持穩定；冬油菜面積1.1億畝，連續7年增加。長勢好，冬油菜主產區去年冬天和今年春季氣候條件總體有利，加上增產措施技術到位率高，油菜長勢為近幾年最好。



“目前，奪取冬小麥豐收還要過乾旱、病蟲、幹熱風、爛場雨等多個關口，加強田管抗災奪豐收任務艱巨。”潘文博表示，農業農村部將堅決打好“奮戰120天奪夏收糧油豐收行動”收官戰，奮力奪取夏收糧油首戰告捷。



春播糧食面積占全年的一半以上，是全年糧食生產的大頭。抓好春播對實現全年糧食目標任務至關重要。目前來看，春耕春播進展總體順利。據農情調度，截至4月17日，全國春播糧食進度近二成，略快於上年，其中早稻栽插超七成、中稻育秧超六成、春玉米播種已超一成。



農時不等人。農業農村部堅持把抓好春耕生產作為當前“三農”工作的緊迫任務，搶抓農時高質量完成春耕生產，推動意向面積落地、單產提升措施落實，為實現全年糧食產量1.4萬億斤左右的目標奠定堅實基礎。