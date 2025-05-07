安徽黃山：非遺魚燈點亮古村落

當夜幕降臨，西溪南古村落被魚燈點亮，宛如星河灑落人間。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月7日電／據新華網報導，近日，安徽省黃山市徽州區西溪南古村落舉辦非遺魚燈巡游。當夜幕降臨，西溪南古村落被魚燈點亮，宛如星河灑落人間。光影搖曳中，魚燈舞動似游魚戲水，與白牆黛瓦的徽派建築相映成趣，構成一幅流動的民俗畫卷。