海濱擬設輕食攤檔　試行兩年

北角東岸板道將會設立輕食飲品攤檔。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月7日電／據大公報報導，財政預算案提出今年會在海濱加設輕食飲品攤檔，發展局昨日表示，建議在中環、灣仔、北角及尖沙咀海旁，各增設兩個輕食攤檔，下月展開兩階段的競投程序，預計在年底展開為期兩年的試用期。發展局局長甯漢豪表示，並非要求營運者提供“石破天驚”的食物或飲品，而是希望提供一些受大家歡迎、可展現香港中西文化薈萃特色的食物，又指會優先考慮年輕創業者營運有關攤檔。



海濱事務委員會昨日開會商討，在維港兩岸的四個海濱地點各設兩個輕食飲品攤檔，包括位於中環9號及10號碼頭附近、灣仔金紫荊廣場、北角東岸板道及尖沙咀海旁近太空館一帶。



海濱事務專員李愷崙表示，當局首先邀請有意營運者提交意向書，當局會考慮營運理念、食物種類，以及與其他餐廳展開的協同效應等因素，選出第二階段入選者，並以投標租金及與政府的分成，選出最終中標者，預計在年底展開為期兩年的試用期。



大部分委員支持計劃。有委員認為，當局提出容許以彈性時間營運，但擔心令部分營運者變相不營業，提醒當局平衡彈性及合理營運時間。有委員建議營辦商未必需要提供過於花巧的產品，簡單如本港特色的雞蛋仔、方格餅和龍須糖等就足夠。亦有建議認為可按“價高者得”招標程序，引入較成熟的飲食品牌，吸引更多人流，及達至可持續的財政情況。



當局考慮容許營運者以美食車設置攤檔。有委員指，美食車煮食時排污情況比地舖嚴重，建議以更環保模式營運，並引入可重用餐具。有委員擔心兩年試用期太短，未必能夠讓營辦商賺回投資成本。



甯漢豪表示，不會強制要求攤檔以美食車方式營運。她又指會列明招標條件，若做完兩年後，發現該檔做得不太好，就會換一個營辦者，強調不會將輕食飲品攤檔視為很簡短、日後會不存在的餐飲設施。