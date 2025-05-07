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探訪洛陽龍門“寶藏級”特窟——看經寺
http://www.CRNTT.com   2025-05-07 12:48:10


看經寺洞窟內的雕刻（圖片來源：新華網）
　　中評社北京5月7日電／據新華網報導，位於河南洛陽龍門東山的“寶藏級”特窟——看經寺近期對外開放，這座洞窟蘊藏著豐富的歷史故事和極高的藝術價值。

　　看經寺洞窟內的飛天雕刻惟妙惟肖，29尊羅漢像是現存唐代時期罕見的規模大、雕刻精美的羅漢群像。

　　文物專家“喊話”網民抓住看經寺開放契機前來探索，無論從美學、歷史還是宗教角度，都值得細細品味。 


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