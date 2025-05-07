韓國撥款逾1.88萬億韓元啟動災後重建

中評社北京5月7日電／據人民網報導，在3月末席捲韓國慶尚北道、慶尚南道及蔚山等地的特大山火造成重大人員傷亡與財產損失後，韓國政府近日宣布，將投入史上最大規模的災後重建預算，總額高達1.8809萬億韓元（約合人民幣近100億元），以支持受災地區基礎設施重建與居民生活恢復。



此次災情被韓國政府定性為自1987年有統計以來最大規模的山林火災，共造成183人傷亡（其中27人死亡）、10.4萬公頃森林焚毀，3800餘棟住宅、1.7萬台農業機械以及數千公頃農作物嚴重受損。相關區域已被宣布為特別災難地區。其中，建於公元618年的孤雲寺幾乎完全被燒毀，30處國家級文化遺產受到不同程度的損毀。



根據韓國中央災難安全對策本部5月2日發布的方案，此輪重建資金中包括對私有設施4954億韓元、公有設施1.3855萬億韓元的修復支持。韓國政府不僅全面上調了受災居民的支援標準，還制定了涵蓋住房、農業、中小企業、心理健康、基礎設施與生態修復等在內的綜合恢復計劃，力圖實現受災地區的“全面重生”。



韓國中央災難安全對策本部有關負責人視察山火災情。圖源：韓國中央災難安全對策本部



針對因山火造成房屋全毀的居民，韓國政府決定將基礎補助上調至最少1億韓元，遠高於過去最高2000萬韓元的援助水平。此外，住宅拆除及廢棄物處理費用將由國家全額承擔，進一步減輕災民負擔。



在農業方面，六大主要農作物（如蘋果、桃、柿子）和八種林產作物的受損補助率由原本的50%提升至100%；農機支持範圍也由11種擴大至38種，補助比例上調至50%。此外，對牲畜、果樹等長期收入中斷項目的生計補助最長期限延至12個月。



對中小企業與個體工商戶而言，原有500萬韓元的支持額度翻倍至1000萬韓元，並首次將企業廠房拆除及清理費用納入財政補貼範圍。政府還計劃通過商品券、旅遊補助與地方經濟振興計劃等多維度扶持地方經濟復甦。



為確保受災居民獲得長效性支持，韓國政府將為失去住宅者提供臨時組裝住房並計劃新建1000套永久性小型租賃住宅，預計在雨季前完成安置。同時，所有災民將配備“1：1對口公務員”，跟蹤推進住房安置、醫療支持與心理康復等全過程服務。



對整村被焚毀、面臨人口流失風險的地區，韓國政府將推進“村落共同體復興項目”，結合道路、水電、警報系統等基礎設施建設，增設居民便利設施與公共文化空間，支持村莊生態重建與地方特色產業恢復。