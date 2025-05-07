紅河哈尼梯田續寫農耕文明新傳奇

2月27日，遊客在雲南省元陽縣多依樹景區看日出（新華網無人機照片） 中評社北京5月7日電／據新華網報導，在滇南群山的褶皺里，紅河哈尼梯田如同大地浮雕般自哀牢山巔層叠而下。近年來，當地不斷探索發展和保護協同共生的路徑，這片由哈尼族先民創造的“大地藝術”，正以創新的姿態譜寫出傳統與現代交融的生態傳奇。



紅河哈尼梯田中的水資源在森林、村寨、梯田、水系中循環往復，呈現“四素同構”的農業生態系統。為了讓圍繞梯田形成的生態文化代代傳承不中斷，雲南元陽制定遺產區82個村莊規劃，編制“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地建設可持續發展方案；把“四域十片區二十萬畝”梯田列為永久基本農田；實施梯田水系修繕，以村規民約傳承“守林人”“木刻分水法”等辦法，確保水源常在。



此外，數字哈尼梯田項目為千年梯田建立數字檔案，形成全要素監測體系；推廣“稻魚鴨”綜合種養模式，實現畝產效益翻番；生態補償機制讓護林耕田的村民獲得實在收益。



在傳統村落阿者科村，“內源式振興”模式激活了沉睡資源——2018年，村里成立村集體旅遊公司，將村莊打造為景區，村民以傳統民居、梯田、戶籍入股，既保住了“蘑菇房”的炊煙、成為“活態博物館”，還實現了村民增收。這個曾瀕臨“空心化”的村落在2024年獲評世界“最佳旅遊鄉村”，今年該村戶均分紅有望超過2萬元。



據紅河哈尼梯田世界文化遺產管理局介紹，在多方努力下，遺產地的森林覆蓋率不斷提高，農田水利設施逐步完善，“四素同構”生態系統得到有效維護，保持了世界遺產的歷史真實性、風貌完整性和文化延續性。通過因地制宜發展鄉村特色產業，遺產區生態紅利初步顯現，群眾生活更加富裕。昔日“藏在深山人未識”的千年生態系統正以其獨特的中國智慧，為全球農業文化遺產保護提供新的啟示——在守護與創新間找到平衡點，讓綠水青山真正成為世代傳承的幸福靠山。