巴軍方：印度空襲已致8死35傷2失蹤

中評社北京5月7日電／據新華網報導，巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜裡7日在電視直播講話中說，印度軍方當天凌晨對巴展開的空襲已造成至少8人死亡、35人受傷，另有2人失蹤。



巴基斯坦三軍新聞局7日凌晨還發表聲明說，巴空軍已擊落印空軍兩架“陣風”戰鬥機和一架“蘇霍伊”系列戰鬥機，並發射導彈摧毀了印方境內一處軍事指揮部以反擊印度對巴空襲，所有參與行動的巴空軍戰機均已安全返回。印度軍方對此尚無回應。