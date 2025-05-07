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巴軍方：印度空襲已致8死35傷2失蹤
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2025-05-07 13:14:47
中評社北京5月7日電／據新華網報導，巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜裡7日在電視直播講話中說，印度軍方當天凌晨對巴展開的空襲已造成至少8人死亡、35人受傷，另有2人失蹤。
巴基斯坦三軍新聞局7日凌晨還發表聲明說，巴空軍已擊落印空軍兩架“陣風”戰鬥機和一架“蘇霍伊”系列戰鬥機，並發射導彈摧毀了印方境內一處軍事指揮部以反擊印度對巴空襲，所有參與行動的巴空軍戰機均已安全返回。印度軍方對此尚無回應。
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