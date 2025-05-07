富權：傅崐萁將是“大罷免”首要目標？

中評社香港5月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：傅崐萁將是“大罷免”首要目標？以下為文章內容。



按照《公職人員選舉罷免法》規定的時程，由民進黨及其側翼團體發起的對中國國民黨“立委”的“大罷免”行動，在五月間是向各縣市“選委會”送交第二階段連署書的期限，而且已經有台中市等罷團送交了連署書。而從各罷團公佈的連署書數據看，針對國民黨“立委”的第二階段罷免連署書，都超過了四成的“保險係數”，即使是這樣“品質”也較高。其中昨日送交的罷免國民黨台中市“立委”羅廷瑋的第二階段連署書，不但是達成率高達百分之一百六十九點三，成為全台最高，而且在送交的四萬六千二百七十六份連署書中，只被剔除三十九份。



本來，達成率最高的是罷免國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁的第二階段連署書。罷團於五月二日送交了三萬二千七百七十七份連署書，經查對後，只是被剔除十一份，達成率為百分之一百六十九，當時是全台最高，昨日才被羅廷瑋超越。



無論是羅廷瑋，還是傅崐萁，還有達成率也達到百分之一百六十二點三的台北市“立委”王鴻薇，都已經很接近“韓國瑜罷免模型”，頗為危險。



所謂“韓國瑜罷免模型”，是指二零二零年民進黨及其側翼團體發動罷免高雄市長韓國瑜時，有兩個重要數據。其一是第二階段連署書的達成率為百分之一百七十八，其二是第三階段投票時投下的同意票有九十三萬九千零九十票，是第二階段合格連署書三十七萬七千六百六十二份的二點四八倍。比照這個模型，今次罷免國民黨三十五名“立委”的第二階段連署達成率如能突破百分之一百七十八的“韓國瑜防線”，並在第三階段投票時同意票為連署書的二點四八倍，就可將這位“立委”罷免掉。



因此，在第二階段連署書已經極為接近“韓國瑜防線”的羅廷瑋、傅崐萁等人，將會很危險。尤其是傅崐萁，這是民進黨當局和民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，都“咬牙切齒”地要將之“拉下馬”的首要目標。

