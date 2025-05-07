中美高級官員本周將在瑞士開啟貿易談判

中評社香港5月7日電／美國財政部長斯貝森特貿易代表傑米森·格里爾本周晚些時候將赴瑞士，與中國國務院副總理何立峰舉行會晤，並啟動兩國之間的談判。



彭博消息，中美兩國政府周二分別宣布了這一安排。這也將是美國總統特朗普全面加徵關稅以來雙方首次證實的貿易談判。



這場談判可能鼓舞渴望降低關稅的投資者，因雙方互徵的高關稅令全球最大兩個經濟體之間的貿易近乎斷絕。特朗普對許多中國產品加徵高達145%的關稅，而北京方面則對美國商品徵收125%的進口稅作為報復。



雙方的針鋒相對沖擊了市場，並可能推高製造設備以及服裝和玩具等許多美國人依賴的平價商品價格。



特朗普近日表示，他願意“在某個時候”降低對中國商品加徵的關稅。但他周二又說，斷了和中國的貿易美國“不會有任何損失”。他聲稱中國船隻“正在太平洋上調頭”。這位總統還表示，為了實現對華貿易關係的再平衡，美國消費者願意接受更高的價格和更少的選擇。



在美國全國廣播公司周日播出的“Meet the Press”採訪中，特朗普說美國的小女孩不需要“擁有30個洋娃娃”。“我覺得她們可以有三四個，因為我們之前和中國的情況簡直令人難以置信。我們跟中國有幾千億美元的貿易逆差，” 他說。



特朗普NBC採訪涉華表態實錄：不會為和中國談判取消關稅。



中國上周五表示，正在評估與美國進行貿易談判的可能性，發出了雙方可能開始對話第一個跡象。

