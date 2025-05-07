中小學體育改革：我的體育是數學老師教的

中評社北京5月7日電／據新華網報導，“你的數學是體育老師教的吧？”“不，我的體育是數學老師教的！”



一句曾風靡網絡的戲謔之語，如今正在安徽蚌埠等地經歷一場奇妙反轉。反轉的背後，是基層中小學體育改革的探索與實踐，更是教育觀念的轉變。



近年來，青少年“小眼鏡”“小胖墩”“小豆芽”“小焦慮”等“四小”問題廣受關注，通過體育活動促進孩子身心健康成為社會共識。去年以來至今年春季學期，各地陸續出台文件，要求義務教育階段學校落實每天“一節體育課”和“兩小時體育活動”。安徽省教育廳去年8月印發的通知中，還要求上、下午各組織一次30分鐘大課間活動。



“一節課，兩小時”，聽起來簡單，實則涉及課表、師資和場地等諸多調整。安徽蚌埠的中小學為此“各顯神通”。



每天一節體育課，老師從哪來？



體育活動多了，師資很容易出現缺口。在龍子湖區龍子湖實驗學校，許多平時就是“運動達人”的文化課老師開始了教體育的奇妙之旅。



此外，每逢大課間，班主任和跟班老師走下講台，走到孩子們中間一起跑步、跳繩。學生們倍感新鮮的同時，也跑得更起勁兒了。



“校長、班主任帶頭鍛煉，鼓勵全員參與，這也促進了教職工身心健康。”校長史威笑稱，“我常說，這是‘拿公家的時間鍛煉自己的身體’。”



“帶薪鍛煉”誰不喜歡？蚌山區蚌埠新城實驗學校的老師們深有同感。在這所九年一貫制學校里，41名語文、數學老師兼職當體育老師，不僅解了燃眉之急，還收穫了諸多意料之外的好處。