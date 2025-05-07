我國商業航天動力系統邁入規模化應用新階段

中評社北京5月7日電／據人民日報報導，前不久，藍箭航天空間科技股份有限公司（以下簡稱“藍箭航天”）自主研發的第一百台液氧甲烷火箭發動機，在位於浙江省湖州市的動力製造基地正式下線。這標誌著我國商業航天動力系統實現了從“單台突破”到“批量製造”的跨越，對推動我國商業航天產業高質量、規模化發展具有標誌性意義。



藍箭航天動力研發部總經理、動力製造基地總經理劉磊介紹，想要跑通商業航天的業務流程，降低成本是必不可少的。目前，火箭燃料的主流選擇是液氧甲烷（液態氧氣＋液態甲烷）。這是因為液氧甲烷燃燒充分，不會像煤油那樣殘留焦炭，同時，液氧甲烷比傳統燃料（如煤油）更便宜。綜合考慮推力、續航等多方面因素，藍箭航天選擇液氧甲烷作為火箭燃料。



2023年7月，朱雀二號遙二運載火箭成功發射入軌，填補了國內液氧甲烷液體火箭多項技術空白，使用的發動機也成為全球首個實現入軌的液氧甲烷發動機。目前，藍箭航天已經成功下線的100台液氧甲烷發動機，涵蓋了“天鵲”“天鵲A”“天鵲B”三大系列，具有推力強勁、結構輕巧、調節範圍廣等優勢。



去年9月，我國自主研發的可重復使用火箭——朱雀三號的試驗箭完成10公里級垂直起降返回飛行試驗，標誌著我國在可重復使用運載火箭技術上取得突破，當時使用的就是“天鵲”系列發動機。“天鵲”系列發動機是國內商業航天領域經過飛行驗證的全自主開發的發動機。本次發動機的順利下線，標誌著企業已具備支撐高密度、低成本、可復用商業發射的工程化能力，為我國商業航天進入常態化發射階段奠定了堅實基礎。



在此次發動機下線過程中，地方政府在科技創新、產業扶持、要素保障等方面給予了全方位支持，充分體現了我國民營航天企業與地方產業政策深度融合、協同發展的創新路徑。據瞭解，目前浙江湖州的空天產業鏈上下游企業已經超過40家。