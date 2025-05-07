美關稅政策引發拉美農業震蕩

中評社北京5月7日電／據央視新聞報導，美國政府近期實施的關稅政策引起拉美國家的普遍擔憂和強烈反對。一場由巴西農牧業聯合會主辦的農業問題研討會當地時間6日在巴西最大城市聖保羅舉行。會議聚焦全球貿易變化下的巴西農業發展機遇與挑戰。



巴西聖保羅州州長塔爾奇西奧·德弗雷塔斯在開幕式上發言稱，農業日益全球化，並依賴於全球貿易，受美國關稅政策影響，農業的全球增長率可能下降至1.7%。



巴西農牧業聯合會國際關係總監森末：（美關稅政策）影響整個世界，不只是巴西，影響貨物的運輸，包括海上運輸，影響金融體系。因此，這些影響比單純的出口商品要大得多，我們（巴西農業）也會受到間接影響。



巴西經濟學家 埃琳娜·蘭道：特朗普政府的關稅政策讓人很難理解，即使對這屆政府的執政目標來說也沒有意義。他們想在某種程度上保護美國工業，加強美國工業，但恰恰相反，美國工業需要很多年才能從缺乏投入中恢復過來，生產鏈的中斷，移民問題，人力回流之類的問題都存在。因此，特朗普政府關稅政策的經濟目標是沒有多大意義的，（關稅政策）是一個很大的錯誤。



與會專家學者們表示，美國前所未有的貿易保護主義行為令人費解，在不確定性增加的情況下，世界各國之間更應大力加強農產品貿易合作。



巴西農業和畜牧業聯合會總裁 若昂·馬丁斯：我們與中國的關係日益密切，我們期望中國繼續成為巴西農業非常重要的合作夥伴。



