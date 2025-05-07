伊朗：下一輪伊美談判時間“正在考慮中”

中評社北京5月7日電／據央視新聞報導，當地時間6日，伊朗外交部發言人巴加埃表示，關於第四輪伊朗與美國核問題談判，一旦時間和地點最終確定，阿曼將立即宣布有關消息。他澄清說，目前尚未確定下一輪談判的最終日期，但“阿曼提出的幾天後舉行談判的提議正在考慮中”。



當天稍早前，伊朗媒體援引消息人士稱，第四輪伊朗與美國核問題談判將於5月11日在阿曼首都馬斯喀特舉行。