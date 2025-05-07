出版人張適之：漂洋過海的中文出版夢

中評社北京5月7日電／據人民日報海外版報導，張適之，圖書策劃者、出版人。現為讀道社創辦人，致力於以出版為橋梁，為在日華人輸送精神養分，提供簡體中文珍貴文本。



東渡日本



張適之出身湖南鄉村。初中畢業時，他考上重點高中，卻因家庭經濟壓力一度想放棄，是母親的咬牙堅持讓他得以繼續學業。



大學中文系畢業後，他被分配到當地重點中學教語文，然而這份工作與他最初的設想存在差距。年輕的心向往著更廣闊的天地，他渴望以豐富多元的方式，讓文化的力量惠及更多人。



2001年，24歲的張適之毅然裸辭，奔赴北京闖蕩。一次偶然機會讓他踏入了出版行業。一次，參觀朋友經營的小型圖書公司，觸發了他對出版行業的熱愛。“我為他們公司出版的書寫了一篇書評，很快就在《北京青年報》發表了。”張適之回憶道，他由此開啟了自己的出版生涯。



“從普通的編輯開始，我做過編輯部主任，做過策劃總監，做過副總，也做過社長……我真的深愛這個行業。”張適之說道。他見證並深度參與了中國圖書出版行業的蓬勃發展，在北京出版界闖出了一片天地。



而張適之似乎生來便懷揣著對未知的熱忱。“我們這些學文學的人，總覺得生活在遠方。”他說道。這樣浪漫卻也有點理想主義的想法，驅使他在2021年10月，帶著全家踏上了東渡的旅程。



尋覓機會



到日本後，張適之本以為憑借國內經驗能輕鬆開展出版業務，現實卻給他潑了冷水，語言成為他開啟事業的巨大阻礙。