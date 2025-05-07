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華人藝術家亮相上海國際插畫藝術節
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2025-05-07 18:15:48
中評社北京5月7日電／據中國僑網報導，近日，“得丘・上海國際插畫藝術節”在上海插畫小鎮舉行，旅加插畫藝術家範薇、旅意插畫藝術家王琛等華人藝術家參展。
範薇作品深受自然啟發，充滿禪意，她在小鎮上感受到濃鬱的藝術氛圍，體會到不同文化交匯對插畫創作的促進作用。王琛的作品《雅隆湖鳥王》在小鎮展出，他認為中國哲思的詩意對自己的藝術表達方式影響深遠。
活動期間，中外藝術家們通過作品交流，碰撞出奇思妙想，展現了文化融合的魅力。
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