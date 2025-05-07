中國攜手上合夥伴共促健康可持續發展

中評社北京5月7日電／據人民日報海外版報導，近日，上海合作組織（以下簡稱“上合組織”）成員國第八次衛生部長會議在陝西省西安市舉辦。各方圍繞“共促健康可持續發展、共享健康未來”這一主題開展討論，同意進一步深化在應急醫學、初級衛生保健、數字健康、傳統醫藥等領域的合作。



衛生健康是上合組織框架下的重要合作領域，也是中國作為2024—2025上合組織輪值主席國，與各方開展合作與行動的重點方向之一。近年來，從免費義診到技術援助，從人才培養到機制建設，中國與其他上合組織成員國一道，攜手應對全球性威脅和挑戰，推動構建人類衛生健康共同體，為維護各成員國人民健康福祉作出重要貢獻。



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“中方開展的‘健康快車·光明行’項目尤為引人注目，堪稱上合組織框架下務實合作的典範”



在塔吉克斯坦共和國眼科中心，一位104歲高齡的老人成功接受白內障手術，揭開紗布的那一刻，她露出久違的笑容——這是發生在2024年夏天的一幕。為老人做手術的醫生，來自北京協和醫院。當時，中國醫療隊正在當地開展“健康快車塔吉克斯坦光明行”活動。在十多天的時間裡，中國醫生為500多名白內障患者實施了免費手術。“啦哈嘛特（塔吉克語：感恩與感謝）！”這是患者們對中國醫生說得最多的話。



“每位重見光明的患者都對中國醫療隊充滿感激。”塔吉克斯坦共和國眼科中心主任馬妮扎·穆明諾娃表示，塔中在醫療衛生領域的合作具有重要意義，能夠進一步加深兩國人民的友誼。



2022年9月，中方在上合組織成員國元首理事會第二十二次會議上宣布，“未來3年為本組織國家的民眾免費實施2000例白內障手術”。近年來，中國以實際行動踐行大國承諾。中國醫療隊多次赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦等國開展工作，為當地民眾免費實施了2000多例白內障手術。同時，中國還推動設立中吉、中烏健康快車防盲合作中心，中塔合作中心也在籌建中。