高舉全球人工智能公平普惠發展的旗幟

中評社北京5月7日電／據人民日報報導，當地時間5月6日，中國和贊比亞在紐約聯合國總部共同舉辦人工智能能力建設國際合作之友小組會議，主題為“從鴻溝到協同：人工智能能力建設全球合作框架”。俄羅斯、法國、巴西、印度尼西亞、巴基斯坦、埃塞俄比亞等70多個國家及國際電信聯盟、聯合國數字和新興技術辦公室等國際組織代表參會。各方共聚一堂，深入探討人工智能公平普惠發展，為完善人工智能治理、彌合數字鴻溝凝聚共識。



人工智能作為引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，深刻改變人類生產生活方式，帶來巨大發展機遇和廣闊前景。然而，廣大發展中國家尚未從中受益，根據國際電信聯盟的統計數據，2024年全世界仍有26億人無法接入互聯網，約占全球人口的1／3。全球面臨智能鴻溝和數字鴻溝叠加擴大的風險。廣大發展中國家紛紛期待抓住歷史性機遇，共享智能紅利。



人工智能可以是造福人類的國際公共產品。面對人工智能帶來的機遇和挑戰，國際社會要推動智能向善，堅持公平普惠，踐行多邊主義，聚焦能力建設。中國積極回應發展中國家的呼聲和訴求，同贊比亞共同發起成立人工智能能力建設國際合作之友小組。自去年12月舉辦首次會議以來，之友小組不斷成長壯大，成為活躍在人工智能全球治理舞台上的一支重要力量，為加強人工智能能力建設合作、彌合數字鴻溝注入新動力。



推動人工智能公平普惠發展，中國是堅定的倡導者。2023年10月，習近平主席宣布提出的《全球人工智能治理倡議》明確指出，增強發展中國家在人工智能全球治理中的代表性和發言權，確保各國人工智能發展與治理的權利平等、機會平等、規則平等，開展面向發展中國家的國際合作與援助，不斷彌合智能鴻溝和治理能力差距。2024年7月，中國推動第七十八屆聯合國大會協商一致通過加強人工智能能力建設國際合作決議，積極動員並凝聚形成國際政治共識。在去年二十國集團領導人第十九次峰會上，習近平主席強調，要加強人工智能國際治理和合作，確保人工智能向善、造福全人類，避免其成為“富國和富人的遊戲”。



推動人工智能公平普惠發展，中國是務實的行動派。中方2024年9月提出《人工智能能力建設普惠計劃》，就開展人工智能能力建設搭建國際合作框架，明確基礎設施、產業賦能、人才培養、數據建設、安全治理等重點合作方向。中國—金磚國家人工智能發展與合作中心和中國—東盟人工智能創新合作中心等機構先後成立；中方同越南、老撾等國家開展技術研發與創新合作，中國企業同埃及政府合作啟動“數字埃及建設者”計劃，助力阿聯酋建設智慧城市，幫助沙特企業提升運營效率……類似例子不勝枚舉。中國願廣泛開展人工智能國際合作，幫助全球南方國家加強技術能力建設，為彌合全球智能鴻溝作出中國貢獻。



大道之行，天下為公。中國將始終高舉全球人工智能公平普惠發展的旗幟，進一步發揮人工智能能力建設國際合作之友小組積極作用，完善合作機制，拓展合作內容，豐富合作形式，同廣大發展中國家共享智能紅利，共同走向更加美好的智能未來。