長和交易：給敵人遞刀子，不會有好下場

中評社北京5月7日電／據大公報報導，今年3月，長江和記集團突然公布計劃向美國貝萊德財團出售巴拿馬運河兩端兩大港口，交易估值竟低於行業平均水平15%至20%。此等“賤賣”戰略資產、將中國外貿咽喉要道拱手送敵的行徑，迅速引起輿論的高度關注和強烈質疑：為何輕易將這麼重要港口轉讓給美國勢力？有識之士紛紛表示，這個所謂的商業行為實質是助紂為虐、貽害中國和世界。



專家指出，長和集團港口業務僅占集團營收的9%，卻甘願以低於市場價出售，其真實動機絕非商業邏輯所能解釋。更值得警惕的是，美國貝萊德財團背後站著的是曾揚言“收回巴拿馬運河”的特朗普政府。在美國以科技戰、關稅戰向中國極限施壓的當下，巴拿馬運河兩大港口等一旦被美方控制，不僅中國外貿企業隨時面臨巨大損失，更令特朗普有機會卡住中國航運的“脖子”。



對各方呼籲置若罔聞 利用外媒放重重煙幕



面對長和集團的異常交易，國家市場監督管理總局果斷出手。3月28日，市監總局反壟斷二司負責人向大公文匯全媒體記者表示，注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。香港社會各界亦向有關企業發出呼籲：在大是大非面前，請堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊。



賣港口“非一般交易” 為私利失大節大義



令人不解的是，有關企業不但沒有停止交易，4月中，又傳出擬將43個海外港口資產分拆成兩個交易繼續進行，更利用外媒放風稱，已獲准出售巴拿馬運河港口以外的港口云云。