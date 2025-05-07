梁君彥：新“議員守則”提升議政水平

中評社北京5月7日電／據大公報報導，香港正處於實現由治及興的關鍵時期，在全面落實“愛國者治港”原則的環境下，特區立法會正制訂一套新的《立法會議員守則》，希望以更高標準自我完善，提升議政水平，更好助力香港與國家發展。立法會主席梁君彥昨日接受訪問時表示，新守則提供原則性框架，整合基本法、《議事規則》等相關規定，進一步清晰細化罰則，包括列明如違反基本法第104條所規定的誓言，即刻取消議員資格。



新的立法會監察委員會將由13名議員組成，由立法會主席擔任委員會主席，內會主席任當然委員，再選出一名總協調人。他透露本月中將向議事規則委員會提交有關修訂建議，爭取7月內完成修改議事規則及通過《立法會（權力及特權）條例》（第382章）修訂。＼大公文匯全媒體記者 柴婧



按照慣例，在每一屆立法會任期完結前，議員都會總結經驗，檢討和優化議會運作。本屆立法會任期尚餘數月，立法會早前作出一攬子檢討，提出參考了行政會議成員、政治委任官員、區議員，以及公務員現時的履職安排及相關行為守則或指引，並在現行《議事規則》的基礎上，正制定一套新的《立法會議員守則》，目標是在下一屆立法會實施。



守則將會引入多項措施，進一步完善議員履職監察的制度。為落實有關準則，議員個人利益監察委員會的職能會擴大，改名為“立法會監察委員會”。梁君彥表示，立法會監察委員會參考立法會行政管理委員會，將由13名議員組成，主席由立法會主席出任，內務委員會主席為當然委員，再選出一位總協調人。



只接受具名投訴 防被濫用



該三人會負責實名投訴的初步篩選，再向其他10名由各政團等協調產生的委員提出建議，包括根據個案嚴重性初步建議委派三人、五人或七人小組處理，最終如何採取行動由委員會全體決定。為確保公正和避免投訴機制被濫用，委員會只會跟進具名投訴。