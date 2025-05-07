中評社北京5月7日電／網評：賴當局把“黃金”當“垃圾”



來源：大公網 作者：朱穗怡



每年大陸“五一”長假都是旅遊業界大賺的好時機，是名副其實的“黃金周”。但對於大陸遊客這個龐大的市場，台灣本島的旅遊業者卻是“看得到、吃不到”。這當然要拜民進黨當局所賜了。新冠疫情早已結束好幾年了，台灣方面至今仍不肯全面恢復兩岸旅遊往來，不僅禁止台灣旅行社組團赴大陸旅遊，更拒絕全面恢復陸客赴台游。目前陸客只能去金門、馬祖這兩個外島觀光，仍無法像新冠疫情前那樣去台灣本島旅遊。由於失去陸客這個重要客源，台灣業界近年叫苦連天，尤其每逢大陸旅遊旺季，本應是台灣業者最忙碌的時候，如今反而變成最傷心的時候。



據大陸方面統計，今年“五一”假期共有1089.6萬人次出入境，日均217.9萬人次，較去年“五一”假期增長28.7%。大陸遊客出游總花費逾1802億人民幣，按年增長8%。出境旅遊亦持續火熱，日本、韓國、新加坡、越南等東南亞國家成主要的出境游目的地。香港特區也有接近92萬人次大陸旅客入境，按年上升約20%。本港多個旅遊景點和設施大受歡迎，帶動餐飲、酒吧、零售消費等多個行業生意提升。有蘭桂坊餐廳透露生意增長40%至50%，珠寶、化妝品及海味的商戶生意亦增長約40%。



中國大陸遊客為周邊地區和國家帶來巨大商機，而台灣方面卻把陸客拒之門外。2020年新冠疫情期間，民進黨當局以“防疫”為借口禁止大陸居民赴台，單方面叫停島內旅行社經營赴大陸團隊游業務，迄今未解除“禁團令”。2024年6月又將台灣居民來大陸旅遊警示調升至“橙色”，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請也遲遲不回應。更離譜的是，民進黨當局竟然宣稱台灣業者在兩岸旅遊往來中只賺到“疲勞”和“垃圾”。而事實是，2008年至2016年國民黨馬英九執政期間，赴台灣觀光的陸客超過一千萬人次，給台灣經濟帶來超過2000多億元新台幣收益。民進黨當局竟然把這些巨額收益視為“垃圾”，果真如台灣輿論所說“人一‘獨’（‘台獨’），腦就殘”。



台灣旅遊業界多次呼籲民進黨當局應盡快全面恢復陸客赴台游，除了金門、馬祖，還應開放台灣本島。然而，早前民進黨當局賴清德炮製所謂“17項策略”，全面限縮兩岸交流，公然叫囂“大陸是敵對勢力”，加之民進黨近月為了炒熱“大罷免”而再次操弄“反中牌”。在賴當局不斷渲染“兩岸敵對”的緊張狀態下，兩岸旅遊交流近期要恢復如昔恐怕不可能。台灣旅遊業界的苦日子還沒有到頭。