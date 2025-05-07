中評社北京5月7日電／網評：香港在關稅戰下的機遇與優勢



來源：大公網 作者：姚少華



2025年4月，美國對華加征關稅稅率升至最高245%，作為中國的一部分，作為全球貿易的重要樞紐，香港不可避免地受到衝擊。美國將香港納入關稅打擊範圍，導致香港的轉口貿易、物流等核心產業面臨壓力。例如，美國取消小額包裹免稅政策，直接影響了香港的電商經營。這場始於2018年的貿易戰，已從單純的關稅壁壘演變為全球產業鏈與規則體系的重構之戰。香港作為連接內地與國際市場的“超級聯繫人”，既面臨地緣政治博弈如中美關稅戰帶來的挑戰，更需在變局中挖掘制度優勢、重塑核心功能。基於香港的獨特地位以及其“一國兩制”的制度優勢，我們認為香港在中美關稅戰背景下有以下三方面機遇。



首先，香港是全球最自由的經濟體之一，擁有自由港地位和自由貿易政策，保障了貨物、資金和信息的自由便捷流動。儘管美國對國家及香港加征關稅，但特區政府明確表示“不跟隨加征關稅”，這一立場既維護了自由貿易原則，也凸顯了其作為全球貿易中轉樞紐的價值。



香港對美的貿易主要以轉口貿易為主，2024年對美貿易總額達5016.72億港元，在香港主要貿易夥伴中排名第三，僅次於內地和台灣地區。美國對香港加征高額關稅，將拖累香港對美國的轉出口增長。但由於香港對美國的貨物仍維持零關稅政策，勢必對美國的轉進口貿易帶來顯著的幫助。內地遊客赴港購買免稅美國商品如奢侈品，亦可帶動香港零售和酒店業﻿復甦。



企業全球化布局的“避風港”



此外，香港的法律體系健全，金融體系成熟，是全球重要的金融、貿易和航運中心。香港的低稅率政策如企業利得稅僅16.5%和資金自由流動的制度，使其成為企業全球化布局的“避風港”。



其次，在美上市的中概股有望進一步回流香港，將為香港資本市場的發展帶來長期的機遇。目前美股市值不低於百億元人民幣，且尚未在港上市的中概股達到19家，市值合計超過1.5萬億元，其中僅拼多多一家就接近萬億元體量。