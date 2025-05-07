聯合國報告顯示人類發展進程放緩

中評社北京5月7日電／據新華社報導，聯合國開發計劃署6日發布的一份報告顯示，人類發展進程正經歷前所未有的放緩。除新冠疫情期間外，報告預測今年全球人類發展進程緩慢，將為1990年以來最小增幅。



這份《2025人類發展報告——抉擇時刻：人工智能時代的人類與可能性》指出，2020至2021年的特殊危機時期過後，人類發展進程非但沒有持續復甦，反而出人意料地放緩。除全球發展減速外，富國和窮國之間的不平等現象正在擴大。世界需要採取果斷行動，擺脫長期停滯的局面。



報告說，人類發展指數較低和非常高國家之間的不平等現象連續第四年加劇。人類發展指數最低國家面臨的發展挑戰尤其嚴峻，這主要源於貿易緊張局勢加劇、債務危機惡化以及失業率居高不下等。人類發展指數是以“人均國民總收入、教育水平和預期壽命”三項基礎變量，按照一定計算方法得出的綜合指標。



聯合國開發計劃署署長施泰納表示，過去數十年來，世界本有望在2030年實現極高的人類發展水平，如果2024年的緩慢發展成為“新常態”，那麼這一關鍵節點可能會推遲幾十年，這將使世界變得更加不安全、更加分裂、更容易受到經濟和生態問題衝擊。人類迫切需要探索推動發展的新途徑。隨著人工智能的持續快速發展，人類應重視其發展潛力。



報告就人工智能發展提出了一些行動建議，以確保人工智能盡可能地發揮其效益，其中包括構建一個以人與人工智能合作為重點的經濟體系；從設計到部署，將人置於人工智能發展的核心等。聯合國開發計劃署呼籲加強全球在人工智能治理方面的合作，協調私營部門創新與公共目標，致力於維護人類尊嚴、公平和可持續發展。