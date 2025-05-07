專家：美航母高強度作戰致人機俱疲

中評社北京5月7日電／據央視新聞報導，美國“哈里·杜魯門”號航空母艦又一架F／A－18“超級大黃蜂”戰鬥機當地時間5月6日在紅海墜毀，這是該航母在8天的時間內損失的第二架戰機。此前，在4月28日，“哈里·杜魯門”號航母上一架F／A－18E“超級大黃蜂”戰鬥機及其甲板牽引車“意外墜海”。



為何相隔這麼短時間內，美“杜魯門”號航母就有兩架超級大黃蜂墜海？這與美海軍與胡塞武裝交戰是否相關？



特約評論員宋曉軍表示，美國海軍“杜魯門”號航空母艦上的“超級大黃蜂”戰機，在短短8天內竟再次出現嚴重事故，因操作不當，尾鈎未能鈎住阻攔索，最終墜入海中。其原因是高密度地與胡塞武裝作戰。



自去年9月部署以來，彼時，拜登政府對胡塞武裝發起了打擊行動，“杜魯門”號上的艦載機需不斷出擊執行打擊任務，其一直處於高強度作戰狀態，今年1月該行動結束後，3月特朗普政府又對胡塞武裝展開新的打擊行動，“杜魯門”號再次參與其中。這意味著，艦上40多架“超級大黃蜂”戰機長期處於高密度、高強度的作戰任務中。



“超級大黃蜂”戰機屬於一款過渡性裝備。當時，美國航母艦載機面臨更新換代，新一代的F － 35戰機因研發進度拖延，遲遲未能上艦服役。為填補這一空白，美國在“大黃蜂”戰機基礎上研發了“超級大黃蜂”，分為單座型和雙座型，8天前墜海的是單座型，此次墜海的是雙座型。作為過渡機型，“超級大黃蜂”承擔了大量任務。它是一款多用途戰機，需同時具備對空、對海、對地攻擊能力。而且，由於艦上無人加油機尚未服役，40多架戰機組成的飛行聯隊中，每次出動約有1／3的戰機還需承擔加油任務。如此繁重的任務，使得飛行員的訓練強度和密度大幅提升。飛行員不僅要取得各種飛行合格證，還需老飛行員帶教新飛行員。長期高強度的訓練，讓飛行員處於高度疲勞狀態。



從去年9月部署至今，“杜魯門”號已參與兩場高密度攻擊作戰。在這期間，飛行員既要時刻警惕胡塞武裝的導彈打擊，又要應對高密度作戰帶來的疲勞操作。雙重壓力下，無論是因躲避導彈時的操作失誤，還是因疲勞導致的操作不當，都極有可能引發此次戰機墜海事故。