印尼西蘇門答臘省一巴士側翻致12人死亡

中評社北京5月7日電／據央視新聞綜合印尼警方消息，當地時間5月6日，印尼西蘇門答臘省巴東班讓市發生一起交通事故。



據悉，一輛巴士在行駛過程中發生側翻，已致至少12人死亡。目前事故原因正在調查中。



隨後，印尼救援部門官員馬利克表示，經核實，事發大巴上共有48人，事故致12人死亡、36人受傷。