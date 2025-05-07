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印尼西蘇門答臘省一巴士側翻致12人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-05-07 18:03:52


　　中評社北京5月7日電／據央視新聞綜合印尼警方消息，當地時間5月6日，印尼西蘇門答臘省巴東班讓市發生一起交通事故。

　　據悉，一輛巴士在行駛過程中發生側翻，已致至少12人死亡。目前事故原因正在調查中。

　　隨後，印尼救援部門官員馬利克表示，經核實，事發大巴上共有48人，事故致12人死亡、36人受傷。

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