全球繁榮峰會將在港舉行　聚焦貿易安全

中評社北京5月7日電／據大公報報導，由匯賢智庫政策研究中心主辦，上海國際問題研究院和香港歐洲商務協會協辦的第二屆全球繁榮峰會將於本月19至21日在本港舉行。今次峰會邀請到來自內地、美國、歐洲等地的專家學者，航天科技產業發展、人工智能、貿易戰與環球經濟、氣候變化，以及香港在世界中的橋梁作用等主題交流討論。峰會特別邀請到中國公共外交協會會長吳海龍進行主題演講。行政會議召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀表示，全球繁榮峰會是全港唯一有關地緣政治的峰會，相信能幫助市民瞭解當今時局及未來發展，同時希望與會人士親臨香港後，可以對香港及“一國兩制”有更正面的看法，以深化國際交流合作。



葉劉淑儀介紹，今年峰會獲世界經濟論壇邀請，將舉行閉門會議，討論國際貿易、安全等議題，有約20名來自香港、內地、歐美等地區的專家參與，當中包括美國駐港澳前總領事唐偉康，亦有美國智庫代表。葉劉淑儀指出，去年論壇邀請較多美國專家參與，今年作為協辦單位之一的香港歐洲商會認為要邀請更多歐洲國家參與，因此今次邀請了較多歐洲的專家討論未來全球經濟發展。她表示，世界三大貿易集團為中國、美國和歐盟，其中美國在國際貿易方面的參與度較少，相反歐盟則更為密切，因此歐洲在中美博弈中同樣扮演著重要角色。



助市民瞭解地緣政治發展



葉劉淑儀說，香港經常舉行不同峰會，例如金融、旅遊等，但全球繁榮峰會是唯一有關地緣政治的峰會，希望能為香港市民與傳媒帶來新的知識及不同的看法，幫助瞭解當今時局及未來發展。她同時希望與會人士對香港及“一國兩制”有更正面的看法，以深化國際交流合作。她還表示，計劃明年再辦峰會時，邀請中東國家人士參與。



