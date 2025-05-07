英國與印度談判三年　達成雙邊貿易協議

中評社香港5月7日電／英國與印度經過三年的談判，達成了雙邊貿易協議。



香港電台報導，根據協議，英國出口印度的商品中，90%的關稅稅率將下調，85%的商品將在10年內實現零關稅。



英國威士忌和杜鬆子酒關稅，將從150%減半至75%，並在10年後降至40%。在配額制下，英國製造的高檔汽車關稅，將從現在的100%降至10%。另外，化妝品、航空產品、羊肉、醫療器械、電機、朱克力和餅乾等商品關稅也有下調。



有報導說，印度出口英國的商品99%將實現零關稅。



英國脫歐後，兩國在2022年啟動貿易談判。