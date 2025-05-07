SK會長崔泰源就用戶手機卡資訊洩露致歉

中評社香港5月7日電／韓聯社報導，韓國SK集團會長崔泰源7日就SK電訊伺服器被黑致用戶手機卡（USIM）資訊洩露向國民致歉，承諾為解決問題竭盡全力。



崔泰源當天在首爾中區SK電訊總部大樓出席記者會表示，SK電訊近期發生伺服器遭到駭客惡意軟體攻擊的事件，此事給用戶和國民帶來不便，我謹代表SK集團對此表示誠摯歉意。



崔泰源表示，這起事件很嚴重，事關安全甚至國防。公司將以SUPEX追求協議會（集團最高協商機制）為中心成立專門機構，全面檢查全體子公司的安全系統，並積極配合政府調查，查明事故原因。他就用戶解約時豁免違約金問題表示，SK電訊理事會正在就此進行討論，期待能得出理想的解決方案。



崔泰源就公司在事發後缺乏與用戶溝通深表遺憾，表示他和公司高管都對此深刻反省，將虛心接受用戶、國會、政府機關等各方譴責。崔泰源表示，感謝2400萬用戶未換卡而加入手機卡保護服務。SK集團將以此次事件為契機努力重拾用戶信任。



崔泰源原定於8日出席國會科技資訊廣電通信委員會舉行的關於SK電訊用戶USIM卡資訊洩露事件聽證會，但以事先安排有亞太經合組織貿易部長會議籌備活動日程為由通知缺席。



另外，SK電訊表示，截至當天上午，2411萬用戶加入USIM卡保護服務，107萬用戶換卡。