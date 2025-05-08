5月7日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月8日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月7日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



法新社記者：印度與巴基斯坦緊張局勢升級，中方是否正同印巴雙方接觸，以推動局勢降溫？



林劍：中方已就當前印巴局勢闡明立場。我們對今天凌晨印度的軍事行動表示遺憾，對目前事態發展感到擔憂。印度和巴基斯坦是搬不走的鄰居，也都是中國的鄰國。中方反對一切形式的恐怖主義，我們呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化的行動。我們願同國際社會一道努力，繼續為緩解當前緊張局勢發揮建設性作用。



路透社記者：追問關於印巴緊張局勢升級的問題，當地中國公民或飛越該地區的中國航空公司航班是否受到影響？



林劍：中方正在密切關注事態發展。建議在相關地區的中國公民和機構密切關注當地形勢，提高安全風險防範意識，避免前往衝突涉及地點。如遇緊急情況，請及時與中國駐當地使領館聯繫尋求幫助。



《北京青年報》記者：前不久，美國總統特朗普在“真實社交”發文稱，“美軍艦、商船應被允許免費通行巴拿馬、蘇伊士運河。沒有美國，這些運河就不會存在。我已要求國務卿魯比奧立即就此開展工作。”近期，埃及各界均強烈反對有關言論。請問中方對此有何評論？



林劍：我們注意到有關報導。埃及對蘇伊士運河的主權和管理運營權無可爭議。我們堅定支持埃及政府和人民捍衛主權和正當權益，反對任何霸凌言行。