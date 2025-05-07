澳門壹號廣場隆重呈獻藝術展覽

中評社北京5月7日電／據中國網報導，“Love Macao”彩繪玻璃雕塑亮相海濱長廊



城市全新當代標誌 致敬澳門文化遺產



澳門壹號廣場將於海濱長廊及商場室內展出“One Central Loves Macao”一共七座藝術裝置系列，當中包括“Love Macao”— 一座坐落於商場入口處、以心形配搭澳門英文名稱“Macao”的戶外雕塑，此作品由著名澳門藝術家雷欣宜設計、致敬澳門中西合璧的文化遺產，勢成這座城市的全新當代標誌，以及本地市民與旅客必訪的打卡勝地。“Love Macao”以遍布澳門人氣地標的彩繪玻璃為靈感，精準地捕捉了這座城市中西交融的精神內核，展現出其光輝燦爛的文化遺產。



雷欣宜以彩虹色彩交織光影，傾力打造澳門全新旅遊地標，充分展現了藝術家對澳門的深厚情感與文化理解。透過仿彩繪玻璃的透明質感，作品營造出光線穿透的效果，在不同光線下呈現出千變萬化的色彩氛圍，充分展現了這座城市的歷史文化魅力，並鼓勵觀眾親身探索。為慶祝此次展覽，澳門壹號廣場將於4月28日至5月11日期間推出一系列購物狂賞，包括高達10%的限時購物回贈、往返亞洲多地的免費來回機票，以及購物和餐飲禮券。



“One Central Loves Macao”的亮燈儀式於4月28日舉行，澳門特別行政區政府旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池女士、香港置地集團公司資產管理助理總經理艾麗斯女士（ Alice Stevenson）、澳門壹號廣場總經理陳咏豪先生、信德集團市場推廣部總監董志遠先生、香港知名藝人林峯先生，以及澳門著名藝術家雷欣宜女士等一眾嘉賓受邀出席活動。