首個桃基因完整變異組圖譜構建

中評社北京5月7日電／據光明日報報導，記者從中國農業科學院鄭州果樹研究所獲悉，近日，該所桃資源與育種創新團隊構建了首個桃的基因完整變異組圖譜，新發現70.6%的變異和3289個基因，揭示了全球桃的親緣關係和進化路線，顯著提高木本果樹基因發掘的效率，為桃的分子育種提供理論依據和基因資源。相關成果發表在植物科學領域重要期刊《分子植物》上。



桃是多年生落葉果樹，在我國已經有4000多年的栽培歷史。研究團隊負責人介紹，本次研究利用的桃基因組重測序數據，來自1020份桃種質資源。研究團隊分別檢測了目前已知的所有桃基因變異類型，系統梳理發現所有桃的基因變異，其中，70.6%的變異為本次新發現，最終構建了首個桃的基因完整變異組圖譜。同時，研究團隊構建了1020份桃種質資源的泛基因組圖譜，發現了3289個新基因。



通過這些圖譜，研究人員發現，桃在馴化和進化過程中，基因數目顯著增加，這表明栽培桃與野生桃有持續的基因交流。但是，全球桃的栽培品種間有大量共享的基因組片段，桃野生種和栽培種間共享的基因組片段卻較少——這表明，栽培桃的遺傳背景相對狹窄且抗性基因匱乏。基於完整的變異組圖譜，桃的進化歷史也被清晰地勾勒出來。研究人員發現，扁桃參與山桃的形成，栽培桃最可能的直接野生祖先是光核桃，甘肅桃也參與了新疆桃的形成。



利用大量的基因組數據，本次研究還發現，絕大多數桃的遺傳性狀並非由單一基因變異決定，由此，研究人員提出基於完整變異組的基因定位新策略。通過應用這一策略，新發現超過2000個桃性狀的關聯基因變異，實現更多性狀的關鍵關聯基因和功能變異的“一步”鑒定。