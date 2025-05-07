我國科研團隊發布第四代量子計算測控系統

中評社北京5月7日電／據新華網報導，記者6日從安徽省量子計算工程研究中心獲悉，本源量子計算科技（合肥）股份有限公司推出支持500＋量子比特的中國第四代自主量子計算測控系統“本源天機4.0”，標誌著我國量子計算產業已具備可復制、可迭代的工程化生產能力，為百比特級量子計算機量產奠定產業化基礎。



量子計算測控系統是量子計算機的“神經中樞”，承擔著量子芯片精密信號生成、采集與控制的核心職能。“本源天機4.0”是繼3.0版本應用於我國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”後的再次升級，在擴展性、集成度、性能穩定性及自動化水平方面實現跨越式提升。



安徽省量子計算工程研究中心副主任、“本源天機”研製團隊負責人孔偉成介紹，他們自主研發的系列底層軟硬件架構，進一步增強對量子芯片的高效控制與精準讀取，可大幅縮短量子計算機的研發與交付時間。



據瞭解，“本源天機4.0”還額外搭載四大核心軟件——量子計算測控系統服務端管理軟件Naga＆Venus、超導量子比特底層操控服務軟件Monster、全界面量子芯片調控分析應用軟件Visage、量子計算機操作系統連接軟件Storm。其中，全界面量子芯片調控分析應用軟件Visage，將顛覆超導量子芯片調試的傳統模式。



“如果說量子芯片是精密的微縮城市，全界面量子芯片調控分析應用軟件Visage就是它的‘中控智慧大腦’，能快速感知量子比特的‘生命體征’。”孔偉成說，量子芯片“中控智慧大腦”Visage的開發，實現了超導量子芯片自動化輔助控制技術的進步，顯著提高超導量子芯片測試的效率和準確性。



安徽省量子計算工程研究中心主任、本源量子計算科技（合肥）股份有限公司首席科學家郭國平介紹，搭載“本源天機3.0”的中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”自上線以來，已為來自全球139個國家和地區的超2600萬人次完成38萬餘個量子計算任務，賦能金融、生物醫藥、流體動力學等領域。