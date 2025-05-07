浙江桐廬：處處是景　時時可游

中評社北京5月7日電／據光明日報報導，在浙江杭州西南部富春江與分水江交匯處，浙江省桐廬縣正以全域旅遊為筆，勾勒出一幅現代版“富春山居圖”。



從羊肚菌大棚裡的豐收喜悅，到垂雲通天河的地下暗河探險；從千年古村與動漫藝術的奇妙碰撞，到智能化菇房裡的“數字農業”……桐廬的旅遊版圖早已突破傳統景區邊界，邁向“處處是景、時時可游”的全域時代。



景區村莊“微改精提”



瑤琳仙境打造5.0版燈光秀，襯托出變幻無窮、鬼斧神工的洞中美景；大奇山國家森林公園合理利用森林資源，打造“小而美”的旅遊體驗項目……依托“微改精提”工程，桐廬系統推進存量資源盤活與品質升級，實現“閑置資產變旅遊產品、傳統村落成度假目的地”的美麗蝶變。聯盟村千櫻穀的綠意漫過山野，新修成的登山步道如絲帶般纏繞山間，引得遊客駐足流連；而深澳古村的前房廳裡，改造而來的深澳老茶館飄出茶香，遊客品茗聽曲，時光仿佛停駐。



2024年，桐廬培育“微改精提”示範點33個，完成投資額5.7億元。“深挖當地文化底蘊，使其融入旅遊目的地、旅遊接待場所等重要節點，方能使文化和旅遊深度融合。”桐廬縣文廣旅體局相關負責人說。



打造全域四季“游玩地圖”



如何讓地方旅遊從“靠天吃飯”轉型到“全年精耕”？桐廬的做法是：提升旅遊資源與遊客期待的契合度，讓遊客慢下來、住下來、還想再來。



眼下，桐廬正編織一張“全域皆景區、四季有玩法”的立體旅遊網絡，這既是應對同質化競爭的戰略突圍，更是對“詩鄉畫城”文旅IP的深度激活。