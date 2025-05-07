“能出汗的體育課”值得推廣

中評社北京5月7日電／據光明日報報導，北京市提出打造“能出汗的體育課”，開展學生“班級賽”等，讓校園體育促進學生身心健康發展；湖南湘西土家族苗族自治州溶江小學邀請俱樂部游泳教練擔任兼職體育教師，給孩子們上好游泳課；深圳市推行“每天一節體育課”政策，為中小學生體質提升創造更多的條件與基礎……一段時間以來，教育部門和各級各類學校認真貫徹落實健康第一的教育理念，有效推動健康學校建設走深走實。



健康是美好人生的根基。當下，青少年中仍存在近視率偏高、超重肥胖率偏高、由不良學習姿勢引起的脊柱側彎等問題。學校教育是加強青少年健康教育的重要一環，應把健康教育滲透到學生培養的方方面面、貫穿到學校教學管理的全過程，如此方能不斷提升學生健康水平。



打造健康學校，首要的就是加強體育教育，讓孩子們跑起來、能出汗，逐步鍛煉出健康體魄。創新方式激發學生在校參與體育運動的自覺性和積極性，包括耐力練習、力量練習、脊柱健康練習等。也可引入“智慧體育”，更全面掌握每位學生的運動數據，從而制定更加科學合理的教學計劃和課程內容。對肥胖、近視的孩子而言，智能設備提供的數據不僅能較早發現孩子的潛在健康問題，還可提供個性化建議、定制鍛煉計劃，有針對性地改善學生健康狀況。



打造健康學校，當大力倡導校園健康行為。為學生提供品類豐富、營養均衡的學生餐，引導學生保持讀書、寫字的正確姿勢，科學合理使用電子產品，避免“小胖墩”等健康問題出現。開展豐富多彩的主題活動，引導學生樹立科學的理念，養成良好的健康習慣。比如，通過開展健康教育課，讓學生觀察不同培養皿中的微生物菌落，從而直觀認識到洗手是有效隔絕病菌的方法，增強個人衛生意識。此外，還可打造健康教育特色課程，鼓勵學生學習急救知識、護眼方法，增強食品安全意識等。



培養學生的健康理念和健康意識，是健康教育的目標。從“要我學”“要我做”到“我要學”“我要做”，從被動接受健康知識到積極維護自身健康、努力追求健康理念，學校教育的目標日益清晰而明確。學校積極開展公共衛生專題教育，聚焦肥胖、脊柱側彎、齲齒、流感等常見病或傳染病預防進行科普，同時開展心理問題和精神衛生問題專題教育。在常規的健康教育課程之外，也應努力挖掘各學科中的健康教育元素，在學科教學中進行滲透，增強課程的健康育人實效。通過多方合力，努力培養學生積極健康的心理，幫助學生提升健康素養，養成自我健康管理的能力。倡導對自己健康負責的相關理念，培養學生的健康行為與生活方式，讓健康的知識傳授、意識形成和行為實踐相統一。