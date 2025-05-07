安徽師範大學打造高層次人才集聚“強磁場”

中評社北京5月7日電／據科技日報報導，近日，知名學者金太軍正式入職安徽師範大學，這是該校人文社科領域引進的首位國家級二類人才。



談及未來發展，金太軍表示，他將充分發揮自身學術優勢，與學校一起為教學、科研和人才培養等注入新活力。



近年來，安徽師範大學引育並舉，吸引一大批高層次人才集聚。“人才是推動學校事業高質量發展的第一資源。”安徽師範大學常務副校長熊宇傑表示，學校願以最大的誠意引才、最好的氛圍育才、最實的舉措愛才、最強的平台用才，優化人才發展生態，打造人才集聚“強磁場”。



王官武是2024年安徽師範大學招引的化學與材料科學學院講席教授。入職一年多來，他繼續深耕富勒烯化學領域，並於今年入選中國化學會會士。“之所以選擇加盟安徽師範大學，是因為學校的重視與誠意打動了我。”他說，“當我還在辦理入職手續時，學校便已開始跟進相關實驗室和團隊的建設，並安排住房和保障經費，為我迅速投入並專注於專業研究提供方便。”



安徽師範大學人事處處長李宜江介紹，學校高度重視高層次人才引育工作，正舉全校之力挖掘各方資源。為了把好引才質量關，安徽師範大學還從北京大學、清華大學、中國科學技術大學等知名高校邀請了315名國家級高層次人才，共同組建人才引進工作委員會，全面參與學校人才引進、考核、推薦等工作。此外，該校還請這些高層次人才作為“引才大使”，為該校引才提供幫助，發揮專家與人才的“關聯效應”。



2022年以來，安徽師範大學已成功全職引進國家級人才若幹，並引進奧運冠軍1人。目前，該校化學與材料科學學院就有國家級高層次人才16人。



在確保新引進高層次人才基本生活需要的同時，安徽師範大學還持續加大對本校人才隊伍的培育力度。



李宜江介紹，學校在人才制度修訂、崗位體系重塑、考核流程再造等方面開展了諸多改革，重構了“領軍—帶頭—骨幹—後備”金字塔式學科人才和教學人才體系，既實現了高質量人才隊伍的梯隊培育，也充分發揮了政策的正向激勵作用。