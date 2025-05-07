改善睡眠設備CPAP也可加速酒精代謝

中評社北京5月7日電／據科技日報報導，韓國亞洲大學醫院睡眠中心團隊證實，持續氣道正壓（CPAP）設備不僅能改善睡眠呼吸暫停問題，還可促進飲酒後酒精分解，降低致癌物乙醛蓄積風險，並顯著提升睡眠質量。這一研究為飲酒人群的健康管理提供了科學依據，相關成果已發表於新一期《科學報告》。



團隊針對53名常飲酒且患有阻塞性睡眠呼吸暫停的成年人展開實驗，通過4次不同情境的睡眠測試（飲酒與否、使用CPAP設備與否），分析血液與呼出氣體中的乙醇及乙醛濃度。結果顯示，使用CPAP設備的實驗組在睡眠期間，乙醛分解速度較未使用組提升21%。乙醛作為酒精代謝的有毒副產物，不僅是宿醉主因，更被世界衛生組織列為一類致癌物，與肝癌、胃癌等疾病風險密切相關。團隊表示，乙醛的分解依賴乙醛脫氫酶，而該酶活性與體內氧含量密切相關。睡眠呼吸暫停患者因夜間缺氧，乙醛脫氫酶功能受限，導致乙醛代謝遲緩。CPAP設備通過持續提供氣道正壓，確保呼吸通暢及充足供氧，從而激活乙醛脫氫酶，加速清除有毒物質。研究還發現，飲酒後使用CPAP設備可使睡眠呼吸暫停發生率恢復至正常水平，並顯著改善睡眠結構，深度睡眠比例增加，夜間覺醒次數減少。



韓國業界認為，該研究首次從機制層面揭示了CPAP設備在酒精代謝中的作用，為睡眠呼吸暫停患者（尤其是飲酒人群）提供了循證指導。